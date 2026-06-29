Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован
Оперштаб: на Полтавской нефтебазе полностью ликвидировали возгорание
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Пожар на территории Полтавской нефтебазы в Красноармейском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотных летательных аппаратов 25 июня, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова, пишет «Газета.Ru».
По информации руководителя района, после завершения работ по ликвидации возгорания также было восстановлено движение транспорта по дороге, соединяющей станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским.
Ранее, в ночь на 28 июня, Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В результате происшествия в Славянске-на-Кубани один человек получил смертельные травмы. Еще один житель пострадал в хуторе Трудобеликовском, где обломки беспилотного аппарата повредили четыре частных жилых дома. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Красноармейский район расположен рядом со Славянском-на-Кубани, где ранее произошло возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии. По имеющимся данным, площадь пожара достигала 20 тысяч квадратных метров. В этом районе находятся объекты нефтяной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке БПЛА на Кубань 28 июня.