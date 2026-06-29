Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

Пожар на территории Полтавской нефтебазы в Красноармейском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотных летательных аппаратов 25 июня, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова, пишет « Газета.Ru ».

По информации руководителя района, после завершения работ по ликвидации возгорания также было восстановлено движение транспорта по дороге, соединяющей станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским.

Ранее, в ночь на 28 июня, Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В результате происшествия в Славянске-на-Кубани один человек получил смертельные травмы. Еще один житель пострадал в хуторе Трудобеликовском, где обломки беспилотного аппарата повредили четыре частных жилых дома. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Красноармейский район расположен рядом со Славянском-на-Кубани, где ранее произошло возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии. По имеющимся данным, площадь пожара достигала 20 тысяч квадратных метров. В этом районе находятся объекты нефтяной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке БПЛА на Кубань 28 июня.