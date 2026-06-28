Три вспышки на Солнце вызвали вопрос у ученых: ждать ли удар магнитной бури 29 июня

Специалисты лаборатории солнечной астрономии зафиксировали три вспышки на Солнце, однако 29 июня магнитных бурь не ожидается. Вероятность геомагнитных возмущений оценивается как минимальная.

Ученые зафиксировали три солнечные вспышки на фоне спокойной геомагнитной обстановки

Специалисты лаборатории солнечной астрономии сообщили о трех вспышках на Солнце, зарегистрированных в течение 28 июня. Несмотря на это, 29 июня ожидается стабильная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.

Прогноз на 29 июня остается благоприятным

По данным ученых, в течение суток 29 июня геомагнитный индекс будет находиться в пределах от 1,5 до 2,5 балла, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Такое значение не оказывает заметного влияния на самочувствие метеозависимых людей.

Вероятность возникновения магнитной бури оценивается примерно в 3 процента, а слабых геомагнитных возмущений — до 10 процентов. Существенных изменений в солнечной активности, способных вызвать серьезные колебания, не прогнозируется.

Возможное усиление активности в конце месяца

Несмотря на спокойный прогноз на 29 июня, специалисты предупреждают о возможном усилении геомагнитной активности 30 июня. В этот период ожидается повышение уровня магнитосферы до «оранжевого» уровня с индексом около 4,5 балла, что может вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей.

На июль существенных магнитных бурь на данный момент не прогнозируется, однако наблюдения за солнечной активностью продолжаются.