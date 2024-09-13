Выпущенный летом из российской тюрьмы журналист WSJ Гершкович попросил Путина об интервью

Журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович на выходе из российской тюрьмы якобы запросил о возможности взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом, как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции поведал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, в середине минувшего лета в рамках обмена в США из России были возвращены трое американских граждан, отбывавших сроки за шпионаж: Алсу Курмашева, Эван Гершкович и Пол Уилан. В свою очередь странами Запада в РФ были возвращены восемь находившихся в заключении россиян.

«У меня была возможность пообщаться с Эваном Гершковичем… И я продолжаю возвращаться к факту, что Эван всегда в работе, даже когда Россия заставила его заполнить форму, перед тем как его отпустили, он в ней попросил интервью с Владимиром Путиным», — заявил Блинкен.

Ранее в Кремле прокомментировали возможное интервью Владимира Путина американским журналистам. Как отметили в администрации президента РФ, повода для интервью зарубежной прессе, в том числе Эвану Гершковичу, там не видят.