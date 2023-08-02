Правительство Зеленского пытается получить наиболее современные вооружения, и для этого выбрало неверную тактику. Оно постоянно хамит Соединенным Штатам.

Журналист Том Роган написал статью, которая вышла у издания Washington Examiner. В ней он обвинил украинские власти в регулярном хамстве в адрес Запада, несмотря на весь поток техники и финансов.

«Украина продолжает хамить Западу», - подчеркнул он.

Роган указал, что Киев постоянно готов обострять свои дипломатические разногласия с союзниками, лишь бы получить дополнительную материальную поддержку. Он также предупредил, что подобная тактика не приведет к добру. Иностранные правительства могут не выдержать, регулярно получая оскорбления вместо заслуженной благодарности.