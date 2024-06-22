Встреча премьера Госсовета Китая Ли Цяна с вице-канцлером и главой Минэкономики Германии Робертом Хабеком не состоится. Как пишет немецкая Welt, китайская сторона в последний момент отказалась проводить данные переговоры.

Почему же китайский премьер отказался пообщаться с находящимся с пятницы, 21 июня, с визитом в КНР Хабеком до сих пор не известно. Официальный Пекин никаких разъяснений не дает.

«Вице-канцлер Роберт Хабек (германская партия "Зеленые") во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится», — пишет издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.

Сам Хабек уже прокомментировал срыв встрецчи с Ли Цяном. как подчеркнул вице-канцлер, он тне имеет пока ни малейшего понятия, то стало тому причиной.

Согласно размещенной ранее на сайте Минэкономики ФРГ информации, у Хабека в ходе визита в КНР запланирован в столице Пекине, а также в Шанхае и Ханчжоу ряд встреч со своими китайскими коллегами.

Ранее мы рассказывали о том, как Нна церемонии спуска судна в ФРГ министр экономики Хабек не смог разбить бутылку шампанского о борт.