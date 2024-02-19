WP: Евросоюз готовит альтернативы НАТО из-за страха скорой победы Трампа

45-й президент США Дональд Трамп еще не стал 47-м, а объединенную Европу уже лихорадит от ужаса, что будет происходить с безопасностью ЕС, если миллиардер снова въедет в Белый дом, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как известно из неоднократных заявлений Трампа, политик намерен существенно сократить поддержку США НАТО. Исходя из этого, европейские лидеры уже во всю обсуждают кулуарно создание военизированных структур, которые в случае необходимости смогут заменить собой Альянс.

«В последующие дни после этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также могло бы служить заслуживающей доверия альтернативой, если гарантии США отозваны», — утверждает газета.

Особым триггером, спровоцировавшим панику властей европейских стран, стали неоднозначные заявления Трампа о его поощрении гипотетического нападение на одну из стран НАТО третьих государств, имея ввиду тех членов Альянса, выделяющих в общую копилку военного блока менее 2% своего ВВП.

В то же время, как приводится в материале издания, участники Евросоюза еще очень далеки от консенсуса по вопросу новой военной структуры. В частности, Франция и Германия не могут договориться между собой «кто будет оплачивать счета».