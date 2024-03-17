WP: Киев может сбивать лишь 1 ракету из 5 из-за дефицита ПВО

Украина испытывает критический дефицит боеприпасов для своих ПВО-систем. Об этом сообщило издание WP со ссылкой на европейских и американских политиков, обсуждавших данный вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.

Чиновники отмечают, что украинские ВС пытаются добиться нейтрализации 4 из 5 выпущенных российских ракет. Тем не менее к концу марта, снаряды для ряда украинских ПВО будут полностью израсходованы, и к тому времени, Киев сможет сбивать лишь 1 снаряд из 5 выпущенных Россией.

Данный аспект непременно скажется на жизни людей в центральной части Украины, отметили журналисты.

Издание также со ссылкой на старшего советника украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что Киев видит большой риск потери больших территорий к наступлению лета в случае, если Соединенные Штаты не выделят новую помощь.