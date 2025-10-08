Зачем Трампу копать компромат на Зеленского? Версия политолога Дудакова

По мнению политолога Малека Дудакова, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен эксплуатировать тему коррупционных обвинений в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к диалогу с Россией. Об этом эксперт рассказал в интервью News.ru.

Он отметил, что союзники Трампа в Конгрессе регулярно критикуют Зеленского, обвиняя его в нецелевом использовании средств американских налогоплательщиков. При этом, как подчеркнул Дудаков, у американского президента ограничены возможности воздействия на Россию, за исключением потенциальной поставки ракет Tomahawk Украине.

Эксперт выразил уверенность, что Трамп будет использовать обвинения в коррупции как инструмент влияния на Киев. Дудаков полагает, что президент США станет использовать «историю с коррупцией» против Зеленского, добиваясь от него согласия на переговоры.

