Зачем Зеленский атаковал «Дружбу»? Интригующий ход Киева, который может стоить Украине всего

Действия украинских властей по нанесению ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» могут быть частью стратегического плана, направленного на изменение позиции Будапешта по вопросу евроинтеграции Украины.

Такое предположение высказал Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав.

По мнению эксперта, озвученному в его социальных сетях, целью подобных действий является оказание давления на Венгрию с целью добиться от нее снятия вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Кошкович охарактеризовал эти действия как форму шантажа, отметив, что их эффективность сомнительна. Аналитик полагает, что в случае полной блокировки трубопровода Киев, наоборот, лишится одного из ключевых рычагов влияния на ситуацию, что сделает позицию Венгрии еще более жесткой.

