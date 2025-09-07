Зачем Зеленский просил Макрона солгать? Бывший советник Кучмы раскрыл шокирующую цель «спектакля» с 26 странами

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире собственного YouTube-канала высказал мнение, что Владимир Зеленский просил президента Франции Эммануэля Макрона солгать о готовности ряда государств направить свои воинские контингенты на Украину.

Политолог обратил внимание на то, что заявление Макрона о «26 странах» не имеет под собой реальных оснований.

"Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдет", — заявил он.

Соскин подчеркнул, что на данный момент отсутствует какая-либо конкретная информация о том, какие именно государства якобы согласились участвовать в подобной миссии, и никаких практических действий в этом направлении не предпринималось.

"Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают", — резюмировал Соскин.

Таким образом, по версии экс-советника, подобные заявления являются лишь плодом фантазии, предназначенным для влияния на общественное мнение внутри Украины.

Ранее сообщалось о том, что во Франции раскритиковали заявления Макрона о «российской угрозе».