Заговор, путч, тюрьма: как Болсонару доигрался до 27-летнего срока?

По данным авторитетного портала G1, суд признал экс-лидера виновным в организации заговора с целью осуществления государственного переворота и приговорил его к лишению свободы на срок свыше 27 лет.

Решение было принято единогласно первой коллегией суда в четверг. Этот приговор стал беспрецедентным для страны, впервые отправив за решетку бывшего президента по обвинению в попытке силового захвата власти.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару официально признан виновным в организации заговора с целью не допустить к власти действующего лидера Лулу да Силву.