Захарова: бундесвер заметает следы, блокируя аккаунты с обсуждением скандала с Крымским мостом

По мнению официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, командование немецкой армии приступило к заметанию следов преступлений. Оно активно блокирует в социальных сетях аккаунты тех людей, которые обсуждают разговор высокопоставленных военных из ФРГ. Такую точку зрения она изложила в своем Telegram-канале.

Захарова предположила, что власти Германии стараются притушить тему обсуждения немецкими военными возможности нанесения удара по Крымскому мосту, чтобы потихоньку спустить ее на тормозах.

«Это называется «заметать следы». Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?» – предположила она.

Дипломат отдельно оценила действия канцлера Олафа Шольца. По ее мнению, тот информирует своих подданных о правах людей в РФ, Белоруссии и Китае, в то же время забывает о любых правах человека в самой Германии.

Ранее Захарова обвинила коллективный Запад в том, что тот отказывается от нормального расследования терактов, которые произошли на «Северных потоках». Швеция вслед за Данией решила свернуть следственные действия, не добившись никаких результатов.