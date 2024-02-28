Захарова обвинила Запад в завершении расследований взрывов на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о завершении расследований диверсий на газопроводах «Северные потоки».

На брифинге в среду, 28 января, она заявила, что именно Запад не хочет искать заказчиков этого теракта. Ее слова приводят РИА Новости.

Накануне полиция Дании сообщила, что останавливает расследование взрывов на трубопроводах в связи с недостаточными основаниями для возбуждения уголовного дела. В заявлении отмечалось, что в этом деле имеет место быть «умышленная диверсия».

В начале февраля прокуратора Швеции также сообщила о приостановке расследования инцидентов на «Северных потоках». В заявлении такое решение объяснялось тем, что на данный случай не распространяется шведская юрисдикция.

«Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов», — сказала Захарова.

«Северные потоки» предназначены для поставки российского газа в Европу. Первый газопровод был введен в полную эксплуатацию в 2012-м году, второй — так и не начал функционировать.

Диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В момент взрывов по трубопроводам прокачка газа не осуществлялась. После инцидента о своем собственном расследовании объявили Германия, Швеция и Дания.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указанные страны не делились с российской стороной результатами своих расследований.

Американский журналиста, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее сообщал, ссылаясь на собственные источники, что взрывы на трубопроводах организовали США.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин также прокомментировал решение полиции страны остановить расследование взрывов на «Северных потоках». Он назвал его ожидаемым.