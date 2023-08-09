Захарова обвинила Борреля в замалчивании информации и подтасовке фактов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ высказалась о недавно вышедшей статье главы евродипломатии. По ее мнению, Жозеп Боррель делает совершенно голословные, ничем не подтвержденные заявления.

Глава дипломатической службы Евросоюза настаивает на том, что антироссийские санкции никак не отразились на мировом обеспечении продовольствием. Он обвинил РФ в дезинформации по этому поводу. Мария Захарова дала комментарий в отношении этой статьи. По ее утверждению, представитель ЕС занимается подтасовкой фактов, замалчивая в то же время неудобную для него информацию.

«Боррель не утруждает себя серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая заведомо несостоятельные аргументы», - указала она.

Ее слова опубликовало ТАСС. Дипломат добавила, что Боррель так и не привел ни единого факта, при этом умолчал о многих нюансах.