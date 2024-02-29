Захарова очень низко оценила подписанные между Украиной и странами Запада соглашения

Все договоры, которые в последнее время были подписаны между Киевом и западными государствами, ничего не меняют по существу. Они отражают только уже существующее положение дел. Так считает Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ, ее точку зрения привели РИА Новости .

Дипломат заявила, что украинские СМИ уже называют подписанные недавно документы некими «гарантиями безопасности» для страны, хотя это в корне неверное название.

«О «гарантиях» во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу», - указала она.

Все те договоры, которые подписали Великобритания, Франция, ФРГ и другие страны, всего лишь закрепляют то, что давно происходит на практике, то есть помощь киевскому режиму. Ему продолжают выделять технические средства и финансы. При этом Украине не гарантируется ничего сверх того, что уже было обещано раньше. Захарова добавила, что Запад уже дискредитировал само понятие гарантий, так как он становился гарантом выполнения Минских соглашений. Позже было заявлено, что эти соглашения никто и не планировал выполнять.

Ранее Мария Захарова высмеяла поступок министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Тот в прямом видеоэфире не ответил на вопрос о поражении на фронте, а только затянулся сигарой.