В своих соцсетях Захарова написала, что слова Зеленского о прекращении помощи Киеву и, как следствие, увеличении рисков Запада из-за украинских беженцев, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима. Накануне украинский лидер дал интервью изданию The Economist.

«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада – это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя», – написала Захарова.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали активно поставлять Киеву вооружение и боеприпасы. В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста государствам, которые участвуют в поддержке Украины, однако никакой реакции не последовало.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что любая поставленная западом техника Киеву будет является для ВС РФ законной целью.