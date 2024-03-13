Захарова ответила на заявления ЦРУ о помощи ВСУ для ударов по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления представителей Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о помощи Украине для ударов по Крыму.

Ранее соответствующее заявление сделал глава ведомства Уильям Бернс. Он сообщил о необходимости нанести удар по Крыму и Черноморскому флоту.

На брифинге Захарова подчеркнула, что такие призывы можно считать намерением довести конфликт на Украине до эскалации. Слова официального представителя МИД РФ приводят РИА Новости.

«Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта», — отметила Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон согласовал передачу дальнобойный ракет ATACMS Украине. Аналитики отмечали, что на такой шаг Вашингтон пошел из-за того, что на вооружении США есть более новые ракеты такого типа.

ВСУ несколько раз устраивали теракт на Крымском мосту. Первый раз террористы организовали подрыв в октябре 2022 года, заложив взрывное устройство в грузовик, двигавшийся по мосту. Во второй раз киевский режим атаковал объект в июле 2023 года с помощью безэкипажных катеров.