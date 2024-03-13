WSJ: Пентагон готовится передать Украине ракеты ATACMS

Отмечается, что власти Украины несколько раз просили у Вашингтона передать ВСУ указанные ракеты. Украинские военные намереваются с их помощью атаковать Крымский мост. Кроме того, говорится в материале издания, в администрации президента США эту просьбу отклоняли.

Источники сообщают, что Пентагон готов передать ATACMS на вооружение ВСУ, так как для собственных нужд у США останутся новые высокоточные ракеты.

ATACMS представляет собой твердотопливную тактическую баллистическую ракету класса земля — земля. Ее производит американская компания Lockheed Martin. Дальность ее действия составляет до 300 километров. Ракета ATACMS перевозится в транспортно-пусковом контейнере и имеет индекс М39.

В декабре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили в сторону Крымского моста ракету ATACMS. Он уточнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно уничтожили объект в небе.