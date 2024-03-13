WSJ: Пентагон готовится передать Украине ракеты ATACMS
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Министерство обороны США выразило готов передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание ссылается на американских чиновников.
Отмечается, что власти Украины несколько раз просили у Вашингтона передать ВСУ указанные ракеты. Украинские военные намереваются с их помощью атаковать Крымский мост. Кроме того, говорится в материале издания, в администрации президента США эту просьбу отклоняли.
Источники сообщают, что Пентагон готов передать ATACMS на вооружение ВСУ, так как для собственных нужд у США останутся новые высокоточные ракеты.
ATACMS представляет собой твердотопливную тактическую баллистическую ракету класса земля — земля. Ее производит американская компания Lockheed Martin. Дальность ее действия составляет до 300 километров. Ракета ATACMS перевозится в транспортно-пусковом контейнере и имеет индекс М39.
В декабре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили в сторону Крымского моста ракету ATACMS. Он уточнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно уничтожили объект в небе.