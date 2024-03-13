Захарова посоветовала Америке поискать деньги на помощь Украине в коррупционных схемах

Огромные деньги оседают в карманах украинских чиновников и тех, кто причастен к отправке помощи на Украину. Соединенным Штатам стоит заняться этим вопросом, тогда они найдут средства, чтобы перечислить их правительству Зеленского. Так считает Мария Захарова, представитель министерства иностранных дел РФ. Свое предложение она озвучила во время выступления на радио Sputnik.

По мнению Захаровой, Америка сама создала самый настоящий коррупционный международный аппарат по выкачиванию и присваиванию средств из государственных бюджетов ряда стран. Деньги оседают у десятков частных лиц и компаний, не доходя до украинской казны.

«Может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов», - предложила Захарова.

Она также посоветовала ЦРУ, которое говорит о необходимости отправки дополнительных средств в Киев, поискать деньги в карманах самого Зеленского.

Ранее Мария Захарова оценила слова греческого премьер-министра Мицотакиса, который начал утверждать, что Россия является врагом всей Европы. Дипломат поправила его и указала, что РФ выступает исключительно против нацистской Европы.