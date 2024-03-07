Захарова: Россия выступает против нацистской Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который назвал Россию врагом всей Европы. Дипломат согласилась с ним, но с одним уточнением.

Захарова отметила, что и среди известных греков есть враги Европы, по крайней мере если рассматривать время Третьего рейха. Среди них композитор Микис Теодоракис, который категорически не признавал тот зверский режим. Россия придерживается такой же позиции.

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — подтвердила Захарова.

Захарова посоветовала Мицотакису не предавать память греческого сопротивления былых времен.

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