Захарова призвала не вмешиваться в спор Венесуэлы и Гайаны по земле Эссекибо

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала не вмешиваться в территориальный спор Венесуэлы и Гайаны по земле Эссекибо. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Захарова отмечает, что Москва приветствует контакты между президентами двух республик по вопросу урегулирования ситуации вокруг спорной территории. Она призвала другие страны не вмешиваться в эту проблему, которая является политическим делом исключительно Венесуэлы и Гайаны.

«Считаем принципиально важным, что главы государств своим личным примером продемонстрировали готовность к сдержанности и укреплению доверия, четко обозначили стремление к поиску переговорных, устраивающих обе стороны путей урегулирования разногласий в соответствии с международным правом, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 г.», – отметила Захарова.

Встреча главы Венесуэлы Николаса Мадуры и его гайанского коллеги прошла Мохамеда Ирфаана Али прошла 15 декабря в Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины). Захарова подчеркнула, что Москва удовлетворена достигнутым президентам двух государств взаимопониманием. Как отметила официальный представитель российского МИДа, эта встреча позволила понизить градус напряженности в отношениях между странами.

Земля Эссекибо – спорная территория площадью 159 500 квадратных километрах. Она расположена на западе Гайаны, в бассейне реки Эссекибо. В ноябре 2023 года на границе с Венесуэлой обострился конфликт из-за этой территории.

3 декабря 2023 года президент Венесуэлы Мудуро инициировал референдум о признании Эссекибо территорией государства. Он признан состоявшимся. Теперь жители этой земли имеют право на получение паспорта венесуэльского государства.