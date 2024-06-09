Захарова рассказала о кознях Запада перед ПМЭФ-2024

По словам дипломата, все старания недругов Москвы потерпели неудачу. Все уговоры и шантаж в отношении иностранных государств с требованием не приезжать в Петербург приведи к тому, что ПМЭФ посетило рекордное число участников форума.

«Западники всегда будут строить козни. <…> Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве», — приводит слова Захаровой на полях форума ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия продолжает с успехом налаживать отношения с большинством мировых держав. По слов Захаровой, Москва, как и прежде, фокусируется на развитии многополярного мира и конструктивной повестке.

Напомним, число гостей ПМЭФ-2024 по сравнению с прошлым годом выросло на четверть. За прошедшие три дня экономического форума его мероприятия посетили представители порядка 120 стран.