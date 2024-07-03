Все заявления украинских властей о достижении мира являются исключительно словами. Они служат в качестве ширмы для прикрытия истинных намерений. Так считает Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел. Свое мнение оно изложила во время выступления на радио «Спутник».

Она дала комментарий по поводу встречи Зеленского с венгерским премьер-министром Орбаном. Захарова считает, что Запад не отказался от своей цели нанести РФ стратегическое поражение. Украина проводит именно эту политику, и поэтому все разговоры о мире с ее стороны – это не более чем прикрытие.

«Все слова о мире - это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», - указала она.

Дипломат добавила, что Украина служит инструментом, который не может иметь своей воли. Таким же инструментом стал и Зеленский, который продался с потрохами западникам.

Ранее Захарова пообещала довольно скорый ответ Евросоюзу со стороны России после введения очередных санкций. Брюссель поднял ставку налога на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии. Дипломат заявила, что ответные меры заставят себя ждать.