Захарова: ответ РФ на повышение пошлин ЕС не заставит себя ждать

Ответ российской стороны на решение ЕС об увеличении пошлины на импортируемую из РФ и РБ сельскохозяйственную продукцию не заставит себя ждать, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 28 июня. Ее слова приведены в официальном комментарии, опубликованном на сайте министерства .

До этого Совет Европейского союза утвердил повышение пошлин для сельхозпродукции из РФ и РБ, которое затронет зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от продукта, пошлины увеличатся вплоть до 50%.

Комментируя данное решение, Захарова заявила о том, что они рассматриваются российской стороной как нелегитимные и односторонние со стороны Евросоюза. Она указала на поспешность введенных санкций и на то, что для их утверждения не понадобились даже голоса государств-членов блока. Захарова также напомнила о том, что ЕС ранее задавался целью обеспечить мир именно украинским зерном и сейчас лишь прикрывается жалобами европейских фермеров для того, чтобы в очередной раз ограничить РФ.

С тем, как обеспечить продовольственную безопасность своих партнеров из Африки и Азии, российская сторона разберется сама, подчеркнула представитель МИД. В то же время, ответные меры не заставят себя ждать, заключила она.

Ранее лидеры ЕС выступили за создание нового санкционного режима в отношении РФ.