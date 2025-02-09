Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила , что Владимир Зеленский сам ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

Так представитель российского дипломатического ведомства прокомментировала недавнее заявление нелегитимного лидера Украины о том, что Киев не справится без поддержки США.

«Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — отметила Захарова.

Она напомнила, что Россия была открыта для переговорного процесса еще до начала специальной военной операции (СВО). Захарова подчеркнула, что Москва заранее предсказывала развитие событий на Украине и ухудшение ситуации, выступая за дипломатические решения и диалог.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

С начала СВО западные страны начали оказывать активную поддержку Киеву, выделяя на нужды ВСУ средства, а также отправляя на территорию Украины свои оружие и технику. В Кремле не раз заявляли, что иностранная поддержка отдаляет Украину от урегулирования конфликта.

Ранее издание The New York Post (NYP) сообщило, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.