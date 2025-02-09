NYP: Трамп провел с Путиным телефонный разговор по конфликту на Украине

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что уже провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но не стал сразу предавать эту информацию огласке. Об этом он рассказал в беседе с журналистами из США, текст которой опубликован в издании New York Post.

В то же время президент США в ходе беседы с журналистами не стал раскрывать информацию о том, сколько раз он общался с российским коллегой.

«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине», — пишет издание.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что если бы он был президентом в 2022 году, то конфликта на Украине не произошло бы. В связи с началом специальной военной операции России он возложил ответственность на бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства подчеркнул необходимость спокойного и конструктивного диалога между двумя странами, который должен основываться на реалиях современного мира.