Захарова: Зеленский для Запада — это COVID-23
Фото: [© РИА Новости / Пресс-служба МИД России]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку недавнему заявлению Владимира Зеленского. Накануне президент Украины припугнул Европу тем, что возможный отказ европейских стран помогать Киеву противостоять Москве может обернуться бунтом наводнивших Евросоюз украинских беженцев.
Как подчеркнула Захарова, подобные фантазии Зеленского являются прямым доказательством «нацистской сущности Киева». Самого же украинского президента российский дипломат назвала по аналогии с коронавирусом - COVID-23.
«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада — это COVID-23», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.
Представитель МИД России спрогнозировала, что европейцы «еще хлебнут от Зеленского горя».