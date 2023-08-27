Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

Поданная на прошедшем накануне саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге заявка Белоруссии на вступление в международную влиятельную организацию будет рассмотрена в приоритетном порядке, сообщил глава МИД республики Сергей Алейник.

Комментируя итоги 15-го саммита БРИКС в ЮАР белорусский дипломат заявил, что Минск рассчитывает на активное вовлечение и работу в рамках БРИКС.

«Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», - отметил Алейник в эфире канала ОНТ.

Глава МИД подчеркнул, что Минск намерен прийти к партнерам не с пустыми руками и Белоруссии есть что предложить странам-членам БРИКС.

«Прежде всего, это устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам. Этой теме было посвящено особое внимание. К новому банку развития БРИКС мы тоже присматриваемся и в который тоже рассчитываем вскоре вступить», - заключил глава белорусского МИД.

15-й саммит БРИКС под председательством ЮАР состоялся в Йоханнесбурге 22-24 августа. Российский президент Владимир Путин присутствовал в режиме онлайн и участвовал во всех ключевых сессиях. Очно РФ представлял глава МИД Сергей Лавров.