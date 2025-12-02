Венгрия озвучила тревожный прогноз, предположив, что Европа уже готовится к возможной войне с Россией, сроки которой оцениваются как 2030 год. Это заявление министра иностранных дел Петера Сийярто моментально получило жесткую реакцию в Москве, где подобную риторику расценили как опасную эскалацию и пообещали дать решительный отпор. Как пояснил член думского комитета по обороне Андрей Колесник, подобные настроения сегодня охватывают не только Евросоюз, но и структуры НАТО. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его мнению, западные политики, видимо, забыли уроки истории, которые им уже не раз преподавали. В ответ на заявления альянса о возможности «упреждающего удара» по России звучит четкий ответ — Москва не станет его дожидаться и сама может предпринять превентивные меры. Этот обмен резкими заявлениями, по сути, раскручивает спираль конфронтации, создавая крайне взрывоопасный фон.

Последствия такой риторики выходят далеко за рамки дипломатических перепалок. Колесник напрямую связал ее с недавним выступлением президента Польши, который позволил себе резкие высказывания в адрес России. В ответ прозвучало историческое напоминание: о сотнях тысяч советских солдат, погибших за освобождение Польши, и о территориях, переданных ей после войны. Парламентарий намекнул, что подобные заявления могут поставить под вопрос послевоенное территориальное устройство, поскольку, с его точки зрения, «подаренные» земли могут быть и оспорены.

По его словам, в итоге наблюдается глубокое взаимное недоверие и нарастание угроз. С одной стороны, звучат заявления о подготовке Европы к гипотетической войне, с другой — обещания жесткого военного ответа и даже отсылки к возможному переделу границ. Диалог подменяется взаимными обвинениями и историческими претензиями, что резко сужает пространство для дипломатии и увеличивает риски непреднамеренного кризиса. Ситуация движется к опасной черте, где любое неверное движение может привести к непоправимым последствиям.

Ранее Сийярто заявил о подготовке ЕС к войне с Россией.