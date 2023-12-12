Законодатели Евросоюза направят в США просьбу разблокировать помощь Украине

Более сотни представителей европейских органов законодательной власти собираются направить конгрессу Соединенных Штатов письмо с просьбой о разблокировке военной помощи для Украины. Данное письмо они собираются отправить во вторник, 12 декабря. Об этом сообщается в материале информационного агентства Reuters со ссылкой на упомянутый документ.

Как сообщили авторы агентства, более ста высокопоставленных законодателей из Европы направят совместное письмо коллегам из Соединенных Штатов, в котором попросят конгрессменов о разблокировке дальнейшей помощи Киеву.

Согласно информации журналистов, данное письмо подписано представителями, как минимум, 17 государств, среди которых и крупнейшие европейские.