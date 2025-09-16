Закроют ли Европу для россиян? Неожиданное заявление еврокомиссара

Как заявил еврокомиссар по безопасности и миграции Магнус Бруннер, у Евросоюза отсутствуют правовые механизмы для того, чтобы полностью остановить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою оценку этой инициативе он дал в ходе брифинга с министром внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, разъяснив, что подобное решение не может быть принято на уровне ЕС, поскольку вопросы визовой политики остаются в исключительной компетенции отдельных стран-участниц объединения. Бруннер также сообщил о планах представить новую визовую стратегию до конца текущего года.

В то же время еврокомиссар обратил внимание на то, что ряд государств Евросоюза начали выдавать визы российским туристам в повышенном объеме. «Мы ведем диалог с этими государствами о том, необходимо это или нет. Но сейчас это в компетенции государств-членов», — заключил он.

