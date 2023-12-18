Залужный отрекся от своих слов о тупике на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте не находится в тупике, пишет украинское издание «РБК-Украина».

Накануне Залужный в интервью The Economist назвал ситуацию, сложившуюся на поле боя для украинских военных, «тупиковой». Он отмечал, что, по всей видимости, «красивого» прорыва ожидать не стоит. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением главнокомандующего и сообщил, что ситуация на фронте не является «патовой».

«Нет», – сказал Залужный, отвечая на вопрос украинского издания о том, является ли ситуация на поле боя патовой.

Украинское контрнаступление, как сообщал президент России Владимир Путин, началось 4 июня 2023 года. Российский лидер отмечал, что ВСУ не испытывают успехов на фронте, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют свои задачи вовремя.

О том, что ВСУ не показывают результатов, писали многие западные СМИ, в числе которых газета The Washington Post. Издание со ссылкой на украинских военных чиновников сообщала, что конфликт «зашел в тупик» с наступлением зимы.

Ранее западная пресса также писала о конфликте между Зеленским и Залужным на фоне неудач на фронте. Также СМИ сообщали, что «партнеры» Украины постепенно утрачивают интерес к конфликту, в том числе и из-за провалов в зоне боевых действий.