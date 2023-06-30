Залужный признал успешность работы российских Су-35

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залусжный заявил, что российские истребители Су-35 успешно поражают позиции украинских военных на земле. Он отметил, что украинские самолеты не могут сравниться с российскими.

Залужный дал интервью американской газете The Washington Post, в котором также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

«Поскольку более современный российский парк Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью», – сказал Залужный.

Главком ВСУ добавил, что у границ Украины дежурят большое количество натовских самолетов. По словам Залужного, их в два раза больше, чем российских.

Ранее президент Украины Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Однако глава государства заметил, что украинские военные не испытывают успехов на фронте, а российские солдаты удачно отрабатывают.

Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Самолеты были разработаны Опытно-конструкторским бюро П.О. Сухого, а производятся они на Комсомольском-на-Амуре авиационном завод имени Ю.А. Гагарина.