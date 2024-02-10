Залужный заявил, что не занимает никакой должности после увольнения

Политика

Фото: [unsplash.com]

Экс-главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный разместил в личных соцсетях свой первый пост с момента увольнения. В недавней публикации он сообщил, что не занимает никакой должности после своей отставки.

В опубликованном посте Залужный говорил о чести и ответственности, которые он чувствует перед «защитниками и защитниками» своей страны. В том же посте он упомянул, что чувствует их несмотря на тот факт, что не занимает в данный момент военных должностей.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Залужный отправляется в отставку, и на его место будет назначен Александр Сырский. Новоиспеченный главком ранее командовал украинскими сухопутными войсками.

Ранее российский депутат Затулин заявил, что главной причиной увольнения Залужного стала его популярность среди украинского населения.

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