Самолет главы РФ Владимира Путина вылетел на Аляску, где буквально через несколько часов пройдет еще недавно казавшаяся невозможной встреча российского и американского президентов. Несмотря на подвижки в отношениях между Россией и США, европейские политики не пытаются сделать хоть что-то для достижения общего благополучия. Еще в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина, о чем недальновидные западные чиновники решили напомнить накануне переговоров в Анкоридже. Могут ли безумные мечты европейцев об аресте президента РФ на Аляске стать реальностью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответил политолог Дмитрий Аграновский.

По его словам, после решения об аресте Путина в 2023 году МУС убил себя как международную организацию, действующую на основе международного права. К тому же его юрисдикция вовсе не распространяется на Штаты.

«Мало того, отношения США с Международным уголовным судом весьма сложные. Насколько я знаю, целый ряд судей МУС находятся под санкциями в Соединенных Штатах за неправомерное, по мнению американских чиновников, преследование американских военнослужащих и другие действия», — подчеркнул эксперт.

И хоть, как говорится, ничего не стоит исключать, вероятности ареста Путина на Аляске не существует вообще, уверен Аграновский, — это просто невозможно ни физически, ни технически, ни политически.

«Это не принесет выгоды никому и может поставить мир на грань катастрофы. Я думаю, все это понимают, поэтому и состоялась встреча», — отметил политолог.

Воплощение мечты европейцев может привести к событиям вплоть до Третьей мировой войны, не стал отрицать эксперт. Однако этого никогда не произойдет, потому что сама мысль об аресте президента любого государства, которую МУС подбросил в международное пространство, безумна, подытожил Аграновский.

