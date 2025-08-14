Медведева не позвали на совещание Путина по Аляске: новое размещение или наказание после стычки с Трампом?

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске. Его участниками стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков. Однако одного из ярких политиков страны — зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — там видно не было, судя по фото с места. Хотя в последнее время он проводил жаркие споры с президентом США Дональдом Трампом. Почему Медведев не участвовал в совещании — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Мертвая рука» Трампа

Трамп и Медведев обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Поводом для перепалки стали заявления российского политика об ультиматумах Белого дома, которые он назвал «угрозой и шагом к войне». В публикации на платформе Truth Social американский лидер резко отреагировал на слова Медведева.

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — отметил Трамп.

В том же посте он коснулся вопроса торговых отношений и ввоза энергоресурсов из России, в частности, Индией. Нью-Дели остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, и Трамп пригрозил ввести 100%-е вторичные пошлины против Москвы и ее партнеров, если не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине. Накануне он уже анонсировал 25%-е пошлины для Индии.

«Мне все равно, что Индия будет делать с Россией. Они могут вместе разрушать их мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть», — добавил американский президент.

Фото: [ whitehouse.gov ]

Медведев не остался в стороне и ответил через свой телеграм-канал, расценив слова Трампа как личную угрозу.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал он.

Он также прокомментировал высказывания американского лидера о «мертвой экономике» России и Индии и его предупреждение о «заходе на опасную территорию».

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “Мертвая рука”», — добавил политик, сопроводив пост смайликом.

«Настоящий русский националист»

Переписка политиков могла повлиять на окончательный состав в рамках совещания. Как отметил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», возможная позиция Трампа по Медведеву не имела бы влияния на президента Путина.

«Путин собрал тех, кого он считает нужным. Мы меньше всего обращаем внимание на стычки и на их [западных политиков] мнение. Если бы мы прислушивались к ним, то мы бы сменили руководителя нашей делегации в Стамбуле. Просто здесь практические вопросы, в которых есть люди, отвечающие за эти проблемы», — пояснил эксперт.

Как считает специалист, у Путина имеется большое доверие к Медведеву, они работают совместно долгие годы.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

«Если бы у Путина не было доверия к Дмитрию Анатольевичу, то вряд ли бы Медведев в 2008 году стал президентом Российской Федерации. Еще тогда Путин говорил иностранным журналистам, которые наезжали на него из-за его речи в Мюнхене: “Вы меня обзываете русским националистом, но вы еще толком не знаете Медведева, вот кто настоящий русский националист и защитник интересов нашей страны”», — выразил мнение политолог.

В рамках совещания по Аляске шли практические переговоры, где на текущий момент Медведев не был нужен, отметил эксперт. Решение не звать его на подготовку к саммиту не означает изменение его политических позиций.

«У Дмитрия Анатольевича достаточно должностей. Он заместитель председателя Совета Безопасности, первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ. У него есть конкретные задачи, которыми он занимается», — заключил Светов.

