«Замечательный ужин» и «потрясающий» 2026: Илон Маск сделал неожиданный анонс после встречи с Трампом

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, ранее публично критиковавший Дональда Трампа, сообщил о состоявшейся встрече. В минувшие выходные бизнесмен поужинал с 45-м президентом США и его супругой Меланьей.

«Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим!», — написал Маск в социальной сети.

Их общение не всегда было столь дружелюбным. Летом между ними разразился публичный конфликт: Маск жестко раскритиковал законодательную инициативу Трампа по сокращению госрасходов, назвав документ «отвратительной мерзостью». Однако позже отношения стали налаживаться. Первым шагом к примирению стала их краткая беседа и рукопожатие на траурной церемонии в память о консервативном активисте Чарли Кирке.

