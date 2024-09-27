Bloomberg: Запад может сократить поддержку Украины из-за нехватки финансовых ресурсов

План военной помощи Украине на 2025 год оказался под угрозой из-за разногласий среди союзников относительно его объема, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, значительная часть поддержки связана с соглашением G7 о кредитах в размере $50 млрд, которые предполагается вернуть с помощью доходов от замороженных российских активов.

Союзники Украины продолжают обсуждать окончательные условия соглашения. Bloomberg подчеркивает, что конечная сумма предоставляемой помощи может быть снижена.

Ситуация может ухудшиться из-за ожидаемого дефицита бюджета Украины, который составит 19% от ВВП, или $35 млрд, в 2025 году. Международный валютный фонд и Европейский союз предоставят более половины финансовых средств.

По информации источников, для дефицита потребуется дополнительно около $15 млрд, которые могут быть обеспечены новыми кредитами от стран G7.

Ранее сообщалось, что Столтенберг прокомментировал заявление Путина касательно изменений в ядерной доктрине РФ.