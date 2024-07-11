Запад собрался наказать Венгрию за поездку ее премьера Орбана в Россию

Западные государства подвергли жестокой критике венгерские власти за то, что Виктор Орбан встретился в Москве с президентом Путиным. Они собираются устроить бойкот тем мероприятиям, которые проводятся на территории Венгрии. Об этом сообщило издание Politico.

По утверждению журналистов, представитель Венгрии в Евросоюзе Одор уже попал под прессинг со стороны своих зарубежных коллег.

«Несколько послов ЕС угрожали «реальными последствиями», если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу», - указали они.

В ближайшей же перспективе введение бойкота на те встречи европейских дипломатов, которые проводятся на венгерской территории. Уже на этой неделе на встрече Евросовета в Венгрии съехалась только четверть от запланированного числа участников. Издание также не исключило дальнейшего жесткого давления на Венгрию, чтобы та отказалась от самостоятельной внешней политики в отношении России.

Сам Орбан ранее заявил, что после его визита в РФ заметно выросли шансы на установление перемирия на Украине. Он также предложил Евросовету взять на себя инициативу в организации мирных переговоров.