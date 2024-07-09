Орбан сообщил о росте шансов на перемирие на Украине после визита в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил отчет о своем недавнем визите в Россию главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза.

Согласно информации, опубликованной немецким агентством DPA, в своем докладе Орбан отметил увеличение вероятности достижения перемирия на Украине и начала мирных переговоров.

В письме, цитируемом СМИ, венгерский премьер подчеркивает, что шансы на перемирие между Россией и Украиной возросли. Орбан призывает руководство ЕС взять на себя инициативу в урегулировании конфликта.

Премьер-министр Венгрии аргументирует свою позицию тем, что от продолжающегося конфликта страдают все европейские государства и их экономики. Он настаивает на необходимости усиления дипломатических усилий для мирного прекращения огня.

Такое заявление Орбана может стать важным сигналом для европейских лидеров и потенциально повлиять на динамику дипломатических усилий вокруг украинского конфликта, говорят западные специалисты.

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