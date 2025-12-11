Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что Евросоюз может попытаться повлиять на возможные президентские выборы на Украине. По его оценке, европейские политики заинтересованы в продвижении «правильного», с их точки зрения, кандидата для продолжения конфликта, пишет РИА Новости.

В качестве такой фигуры, по словам Меркуриса, рассматривается экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Аналитик заявил, что Брюссель и Лондон уже вложили значительные средства в его популяризацию среди украинского населения.

Ранее, во вторник, Владимир Зеленский заявил о готовности изменить законодательство для проведения выборов. Это последовало после заявления экс-президента США Дональда Трампа о необходимости такого голосования. Трамп неоднократно критиковал Киев за отсутствие выборов, ссылаясь на истекший 20 мая 2024 года президентский срок Зеленского.

Валерий Залужный, упомянутый Меркурисом как потенциальный кандидат, в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании.

Ранее в Госдуме пояснили, почему риторика Зеленского больше не работает.