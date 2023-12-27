Западные наемники бросают Украину
Фото: [Алексей Коновалов/ТАСС]
Наемники с Запада больше не получают вознаграждений от украинского правительства за участие в конфликте на фоне уменьшения финансовой помощи от Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщило сербское издание «Политика».
В материале газеты сообщается, что большая часть иностранных наемников уже уехала домой, потому что им не платят. Отсутствие оплаты объясняется сокращением западной помощи, сообщают журналисты.
Согласно информации издания, в преддверии Рождества с украинского фронта уехали наемники из Канады, Франции, Австралии и Нидерландов.
Отмечается также, что, в отличие от обычных солдатов, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Если рядового солдата, оказавшегося в плену нельзя осудить, если он не совершал преступлений, то для наемников такое правило не работает – их будет ждать уголовное дело и тюрьма. В большинстве государств подобное ремесло преследуется законом, напомнили авторы.
«Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше…», — заключили газете.