Наемники с Запада больше не получают вознаграждений от украинского правительства за участие в конфликте на фоне уменьшения финансовой помощи от Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщило сербское издание «Политика» .

В материале газеты сообщается, что большая часть иностранных наемников уже уехала домой, потому что им не платят. Отсутствие оплаты объясняется сокращением западной помощи, сообщают журналисты.

Согласно информации издания, в преддверии Рождества с украинского фронта уехали наемники из Канады, Франции, Австралии и Нидерландов.

Отмечается также, что, в отличие от обычных солдатов, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Если рядового солдата, оказавшегося в плену нельзя осудить, если он не совершал преступлений, то для наемников такое правило не работает – их будет ждать уголовное дело и тюрьма. В большинстве государств подобное ремесло преследуется законом, напомнили авторы.