Западные санкций против бизнесменов РФ оказались бесполезными

Западная санкционная политика в отношении отечественных бизнесменов и их семей показала свою неэффективность. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal .

Отмечается, что последний пакет санкций включил около 1,8 тыс. физических лиц и компаний.

Добавляется, что в России давно говорили о том, что Западу не хватает мужества признать провал своей санкционной политики.

Поясняется, что о бесполезности санкций заявляли не раз и в самих западных государствах.