Западные СМИ сообщили о страхе ЕС из-за отмены Трампом указов Байдена

В Европейском Союзе рассматривают указания текущей администрации США из-за опасений, что новая команда во главе с Дональдом Трампом может их отменить, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники. В частности, речь идет о возможной отмене санкций против России.

По информации издания, европейские чиновники выражают наибольшее беспокойство по поводу потенциальной отмены Трампом многочисленных указов Байдена, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину с 2022 года.

Представители ЕС надеются, что Трамп решит сохранить санкции, чтобы затем иметь возможность использовать их как инструмент в переговорах с Москвой о прекращении огня.

В ответ на эти опасения представитель переходной команды Трампа заявил, что избранный президент получил «категоричный мандат на реализацию своих предвыборных обещаний».

Ранее сообщалось, что Белый дом в ближайшее время объявит о новых санкциях, которые он вводит в отношении России.