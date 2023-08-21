Западные союзники подали Незалежной сигнал, что стране пора сдаваться, так как иных вариантов окончания конфликта нет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на хорватское издание Advance.

Отмечается, что Запад понял о том, что попытки истощения России дают обратный эффект. Так, отечественный ВПК совершенствуется, наблюдается консолидация власти и государство развивает торговые и политические отношения с новыми партнерами.

Подчеркивается, что новой целью Запада становится попытка приостановить это.

Уточняется, что первым звонком стало предложение Североатлантического альянса отказаться Киеву от территорий в обмен на членство в НАТО. В ближайшее время последуют и другие сигналы.