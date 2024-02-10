Затулин назвал популярность среди украинцев главной причиной для отставки Залужного

Отставка бывшего главкома украинских ВС Валерия Залужного вызвана двумя причинами и главной из них является его популярность среди украинцев, которая «бросает тень» на президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета российского Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам Затулина, для отставки Залужного было 2 причины: популярность среди жителей Украины, затемняющая Зеленского и провал контрнаступления. Он подчеркнул, что первая причина является основной для украинского президента, так как он не смог ее простить главкому.

В случае с контрнаступлением, перед Залужным стояла задача, которая не могла быть выполнена изначально, заявил Затулин. Он указал на то, что большее количество украинцев это понимает и поэтому они не винят главкома в этом. По словам Затулина, понимали это все, но украинскому руководству нужен был «козел отпущения».