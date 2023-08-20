Зеленский: мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО

Так, на встрече с премьером страны Марком Рютте украинский лидер прокомментировал недавнее заявление представителя руководства НАТО о возможных территориальных уступках Украины в пользу России в обмен на приглашение в Альянс.

Журналисты поинтересовались, что Зеленский об этом думает. В ответ последний начал откровенно саркастично иронизировать, предлагая в обмен на членство в НАТО отдать российский Белгород.

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», - заявил Зеленский.

Напомним, представитель руководства НАТО Стиан Йенсен заявил, что украинское руководство, в обмен на путевку в НАТО, может вполне может признать часть своих бывших территорий за Россией. Позднее генсек Альянса Йенс Столтенберг выступил с опровержением данной формулы мира, заявив о полной поддержке Киева в его противостоянии с Москвой.