Президент Украины Владимир Зеленский впервые после масштабных акций протеста выступил с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации. Текст своего обращения глава киевского режима опубликовал в своем аккаунте в соцсетях.

Зеленский, в частности, сообщил, что якобы провел беседу с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В отношении этой структуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ранее был принят и утверждён закон, который ограничивает их возможности.

По словам Зеленского, в стране будет создана эффективная система борьбы с коррупцией, но без вмешательства России, от которого необходимо избавиться. Это позволит добиться большей справедливости, посулил он.

«И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима», — добавил украинский президент.

В своём выступлении президент Украины коснулся темы беглых чиновников, которые, по его словам, «почему-то спокойно проживают за рубежом», не сталкиваясь с какими-либо юридическими последствиями. Он отметил, что уголовные дела на миллиарды гривен остаются открытыми уже несколько лет, и этому нет рационального объяснения.

22 июля на Украине произошло событие, которое вызвало большое волнение среди населения. Граждане вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против закона, который, по их мнению, ограничивает права и полномочия двух ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В знак несогласия с принятым законом на улицы вышли сотни людей в разных городах Украины, включая Львов, Одессу и Днепропетровск.

Ранее сообщалось, что Кличко поддержал протестующих против сокращения полномочий НАБУ, приехав на митинг в центр Киева.