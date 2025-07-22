Кличко поддержал протестующих против сокращения полномочий НАБУ

Глава Киева Виталий Кличко выразил свою поддержку участникам акции протеста, направленной против давления на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.

Гончаренко отметил, что Кличко лично прибыл на митинг, организованный в знак протеста против фактической ликвидации НАБУ и САП, и приложил фотодоказательство присутствия мэра на акции.

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, что, по сути, лишает их независимости. В ответ на это в крупных украинских городах, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались массовые протесты.

Ранее сообщалось, что власти усилили охрану в Киеве на фоне протестов против Зеленского.

*внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, по версии Росфинмониторинга.