Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16

На сайте офиса главы государства появился документ с подписью Зеленского, в котором объявляется об увольнении Николая Николаевича Олещука. За что его рассчитали не уточняется, однако СМИ связывают это с крушением истребителя F-16.

Теперь пост командующего ВС ВСУ займет другой человек. Его определят позже. В настоящее время обязанности будет исполнять Анатолий Кривоножко. Ранее он управлял в командовании «Центр».

Напомним, на неделе ВСУ потеряли свой первый F-16, переданный Данией и Нидерландами. Депутаты Рады высказывали предположение, что самолет был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot. Однако обстоятельства крушения до сих пор точно неизвестны.

Ранее военный эксперт Дандыкин предположил, как Украина потеряла F-16.