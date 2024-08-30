Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
Фото: [unsplash.com]
Лидер Киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причиной могла стать потерял истребителя F-16, переданного европейскими странами.
На сайте офиса главы государства появился документ с подписью Зеленского, в котором объявляется об увольнении Николая Николаевича Олещука. За что его рассчитали не уточняется, однако СМИ связывают это с крушением истребителя F-16.
Теперь пост командующего ВС ВСУ займет другой человек. Его определят позже. В настоящее время обязанности будет исполнять Анатолий Кривоножко. Ранее он управлял в командовании «Центр».
Напомним, на неделе ВСУ потеряли свой первый F-16, переданный Данией и Нидерландами. Депутаты Рады высказывали предположение, что самолет был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot. Однако обстоятельства крушения до сих пор точно неизвестны.
Ранее военный эксперт Дандыкин предположил, как Украина потеряла F-16.